Руководство ЛНР запретило деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в среду, 13 апреля, объявил о решении запретить на территории ЛНР деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Глава ЛНР в своем Telegram-канале разместил объявление следующего содержания: «Как руководитель признанного Российской Федерацией государства я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года. То есть до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы Луганской Народной Республики. «Луганская команда ОБСЕ» вопреки окончанию мандата в одностороннем порядке приняла решение продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР».

Леонид Пасечник также отметил, что миссия ОБСЕ на протяжении многих лет оставляла без внимания нарушения Минских соглашений и никак не способствовала мирному урегулированию.

«Восемь лет на территории республики действовала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая «фиксировала» нарушения Киевом минских соглашений. За их «добросовестную» работу жители народных республик прозвали СММ ОБСЕ «слепыми наблюдателями» – миссия ни разу не повлияла на украинскую сторону, не поспособствовала мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а многие факты нарушения «Минска» оставались за пределами их отчетов», – написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Следует напомнить, что ранее такое же решение в отношении СММ ОБСЕ было принято в Донецкой Народной Республике (ДНР). Государственный комитет обороны ДНР признал 9 апреля неправомерным продление деятельности этой миссии на территории ДНР.

Луганск, Иван Бабурин

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