Байден и Зеленский договорились об ужесточении санкций против России

Пресс-служба Белого дома в среду, 13 апреля, сообщила, что президент США Джо Байден с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил по телефону «продолжающуюся поддержку» Вашингтоном Киева, – сообщает ТАСС.

В сообщении Белого дома говорится: «Президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы предоставить ему актуальную информацию о продолжающейся поддержке США Украины».

Кроме того, в Белом доме заявили, что Джо Байден сообщил Зеленскому о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн. Он будет включать «артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты».

Что касается Зеленского, то он в твиттере написал: «Продолжил постоянный диалог с президентом Байденом. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций».

Вашингтон, Иван Бабурин

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