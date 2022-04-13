Ле Пен не сожалеет о запрете въезда на Украину

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в среду, 13 апреля, заявила, что по-прежнему считает Крым российским, – сообщает телеканал BFM.

В интервью телеканалу Ле Пен сказала об отсутствии переживаний по поводу запрета въезда на Украину из-за признания Крыма российским.

«Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме. Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», – сказала Ле Пен.

Ранее сегодня Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести Францию из командных структур НАТО.

Напомним, что 10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент Эммануэль Макрон и его ближайший конкурент Марин Ле Пен вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.

Париж, Иван Бабурин

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