Россия внесла в «стоп-лист» 398 американских конгрессменов

Министерство иностранных дел России в среду, 13 апреля, выпустило заявление об ответных персональных санкциях в отношении конгрессменов США, – сообщается на сайте МИД России.

В заявлении МИД РФ говорится: «В порядке реакции на очередную «волну» антироссийских санкций, введенных Администрацией Дж.Байдена 24 марта с.г. против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в «черный список» российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся «зеркальные» санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США».

«Руководство и председатели комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе. Вместе с другими действующими законодателями, кому, как Спикеру Н.Пелоси, въезд в Российскую Федерацию был закрыт ранее, «листированию» на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США», – сообщили в российском МИДе, приложив ниже поименный перечень конгрессменов США, которым отныне запрещен въезд в Россию.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что «с учетом постоянно вводимых санкций США в ближайшее время планируются новые объявления о российских контрмерах, предполагающих расширение числа лиц, внесенных в «стоп-лист», и другие ответные шаги».

Москва, Иван Бабурин

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