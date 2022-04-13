Минобороны РФ: Украинские неонацисты заблокировали в монастыре более 450 гражданских лиц

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 13 апреля, сообщил, что в одном из монастырей на Донбассе украинские неонацисты заблокировали более 450 мирных жителей.

В частности, Михаил Мизинцев сказал: «В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулино-зависимые».

«Монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые. В обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей. Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Кроме того, начальник НЦУО РФ сообщил, что «подразделения ВСУ в Запорожье (школа № 29) и Краматорске (школа № 20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве «живого щита».

«Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», – заявил Михаил Мизинцев.

Национальный центр управления обороной России в очередной раз призвал ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры и оказать влияние на украинскую сторону для спасения мирных граждан.

Москва, Иван Бабурин

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