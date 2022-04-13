США отправят «немедленно» Украине вертолеты, танки, БТРы и гаубицы

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду, 13 апреля, заявил, что США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине «начнутся немедленно».

Кроме того, Кирби заявил, что ряд стран НАТО намерен объявить об отправке танков Украине. США ожидают, что поставки новой военной помощи Киеву начнутся немедленно. О каких странах альянса может идти речь, Кирби не уточнил.

Сообщается, что США передадут Киеву 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin.

Что касается вертолетов Ми-17, Кирби сообщил, что они ранее предназначались для Афганистана.

Пресс-секретарь минобороны США сказал: «Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов. Теперь мы направляем их Украине. Мы уже недавно предоставили Украине пять Ми-17. Это не первый раз, когда мы направляем им Ми-17».

Кирби уточнил, что речь не идет о перегоне вертолетов Ми-17 на Украину американскими военными летчиками.

Отметим, что ранее в среду, 13 апреля, президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что его страна выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который среди прочего будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.

Как стало известно изданию Politico, США изначально не планировали включать вертолеты в новый пакет помощи Украине.

«Зеленский в беседе с Байденом попросил об этом, тот согласился», – пишет Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

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