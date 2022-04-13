Захарова назвала воровством действия польской стороны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала воровством захват объекта российской дипломатической недвижимости в Варшаве.

В своем телеграмм-канале Захарова написала, что ее возмущают «противоправные действия польских властей, захвативших объект российской дипломатической недвижимости в Варшаве на ул. Собеского, 100.

«Особенно позорной в этой ситуации выглядит позиция МИД Польши, который, вместо того чтобы обеспечить защиту иностранного дипломатического представительства от посягательств на его имущество, заявил, что «с удовлетворением принимает» проведение процедуры изъятия и передачу Госказне Польши здания» – пишет российский дипломат.

«Польское внешнеполитическое ведомство при этом занимается демагогией, рассуждая о «ликвидации диспаритета» в области недвижимости в российско-польских отношениях. Это так теперь воровство называется?» – задает вопрос польским коллегам представитель российского МИДа

Москва, Иван Бабурин

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