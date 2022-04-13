США готовятся обвинить Россию в геноциде на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в среду, 13 апреля, заявила, что Соединенные Штаты собирают доказательства для официального обвинения России на уровне правительства в геноциде на Украине, – сообщает CNN.

В интервью телеканалу Нуланд заявила, что в США идет «процесс сбора доказательств», чтобы сделать официальное определение геноцида американским правительством.

«Я собираюсь предсказать то, что заявил президент Байден, – это то, что мы в конечном итоге, вероятно, обнаружим, когда сможем собрать доказательства. То, что происходит на Украине, – это не случайность. Это преднамеренное решение России своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население», – заявила зам главы американского госдепа.

Также Нуланд добавила, что президент США Джо Байден «говорил от всего сердца, когда назвал то, что мы наблюдаем на Украине, геноцидом со стороны Российской Федерации и ее вооруженных сил».

На вопрос журналиста CNN, почему санкции не оказали сдерживающего воздействия на президента России, Нуланд ответила: «Это потому, что Путин не заботится о своем народе или своей стране, его заботят только его собственные имперские амбиции».

«Он не понимает, что то, что он делает, не только превращает Украину в руины, но и превращает Россию в тюрьму», – заявила Нуланд.

Вашингтон, Иван Бабурин

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