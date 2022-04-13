Зампоспреда РФ при ООН уличил коллегу из ЕС в предвзятости

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности по предотвращению сексуального насилия в ходе конфликтов в среду, 13 апреля, заявил, что страны ЕС обвиняют Москву и Вооруженные силы России в том, что никогда не совершалось, – сообщает ТАСС.

В ответ на высказывания постпреда ЕС при ООН Олафа Скуга, утверждавшего, что Россия причастна к военным преступлениям на Украине российский дипломат ответил: «Я все-таки ожидал, что от вас прозвучат более трезвые, взвешенные оценки происходящего на Украине. Я могу ожидать от Литвы, Эстонии обвинений в том, что российские военные изнасиловали всех женщин. Но все-таки не от вас. Очень сожалею».

«Хотел бы обратиться к главе делегации Европейского союза в связи с его заявлением. Господин Скуг, вы все-таки представляете серьезную организацию. Я не реагировал на индивидуальные заявления отдельных членов ЕС, которые с разной степенью интенсивности, в зависимости от своих исторических фобий, русофобий обвиняли Российскую Федерацию и ее Вооруженные силы в том, что никогда не совершалось. И вы знаете, что этого не совершалось», – заявил Кузьмин, реагируя на заявление постпреда ЕС при ООН.

В ответ Олаф Скуг настаивал на «полном отсутствии русофобии».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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