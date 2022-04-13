Разведка США передаст данные ВСУ для ударов по Крыму и Донбассу

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что будет делиться с Украиной данными разведки, которые помогут Киеву поражать «цели в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса». При этом разведка США воздержится от передачи информации, которая позволила бы ВСУ бить по объектам на территории России, – сообщает The Wall Street Journal.

«По мере развития конфликта мы продолжаем приспосабливаться, чтобы можно было гибко делиться подробными и своевременными разведданными с украинцами», – сказал представитель американской разведки журналисту издания.

Издание со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что решение поделиться дополнительными разведданными «знаменует сдвиг в подходе администрации Байдена к конфликту» и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по НАТО предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение.

Источники WSJ также говорят, что в последнее время военная стратегия Москвы изменилась: российские войска отошли от Киева и других городов на севере, чтобы сосредоточиться на ожидаемом наступлении на Донбассе и в других районах восточной Украины.

«Это изменение способствовало решению администрации активизировать обмен разведывательными данными, чтобы помочь Киеву лучше определить, как российские военные планируют атаковать, и позволить украинцам ответить артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием», – пишет WSJ.

При этом отмечается, что США будут воздерживаться от предоставления разведданных, которые позволили бы ВСУ нанести удар по целям на территории России.

«Это связано с новой политикой Вашингтона, направленной на снижение риска расширения конфликта», – сообщили официальные лица США.

Напомним, что ранее в среду, 13 апреля минобороны России заявило, что если продолжатся попытки диверсий на российской территории, то вооруженные силы РФ нанесут удары по украинским центрам принятия решений, включая Киев.

Вашингтон, Иван Бабурин

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