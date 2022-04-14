Путин поручил расширить программу газификации регионов

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе в четверг, 14 апреля, поручил правительству расширить программу газификации РФ и обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке по приемлемым ценам

По итогам совещания Владимир Путин сказал: «Нужно расширить программу газификации российских регионов, так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов федерации, населенных пунктов и домовладений. Задача вполне конкретная, везде, где это возможно, газ либо трубопроводный, либо сжиженный должен дойти до потребителя».

Также глава государства призвал изменить подходы к реализации программы газификации, «чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений».

Кроме того на совещании Путин заявил, что «независимо от внешней конъюнктуры нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке по приемлемым ценам для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе и аграрного».

Москва, Иван Бабурин

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