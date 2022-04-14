США не собираются возвращать российским бизнесменам арестованные активы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления в Экономическом клубе в четверг, 14 апреля, заявил, что правительство Соединенных Штатов не собирается возвращать российским бизнесменам активы, арестованные в связи с введенными против России санкциями, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, планируют ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт, советник Джо Байдена заявил: «Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом».

Вашингтон, Иван Бабурин

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