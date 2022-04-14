США выступают против воссоединения материкового Китая с Тайванем

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в ходе своего выступления на конференции Экономического клубв Вашингтона в четверг, 14 апреля, заявил, что государственная политика Вашингтона заключается в том, что американская сторона предпримет все возможное, чтобы воссоединение материкового Китая с Тайванем силовым путем никогда не произошло, – сообщает ТАСС.

Отвечая он на вопрос о том, что сделает США в случае попыток материкового Китая силой воссоединиться с Тайванем, помощник американского лидера сказал: «Наша государственная политика состоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого никогда не произошло. Мы, конечно, выражали беспокойство относительно принятия Китаем односторонних мер с целью изменения статус-кво, мы думаем, что они внимательно следят за происходящим на Украине, чтобы в целом извлечь уроки, в том числе относительно Тайваня. Для США ситуация с Украиной и с Тайванем – это не одно и то же».

«Наши отношения с Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем, наши связи в сфере безопасности с Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем», – добавил Салливан.

Следует отметить, что в четверг, 14 апреля, с необъявленным заранее визитом на Тайвань прибыла группа в составе шести американских законодателей. В их числе председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес.

Вашингтон, Иван Бабурин

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