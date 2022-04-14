Польские власти планируют снести 60 памятников красноармейцам

Глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий в четверг, 14 апреля, заявил, что в стране запланировано снести 60 мемориалов советским солдатам, первые из которых снесут в Великопольском и Силезском воеводствах, – сообщает RT.

Сообщается, что Навроцкий заявил следующее: «Возможно, у кого-то есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда – символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве» и добавил, что «если главы каких-то муниципалитетов не согласятся с решением, то могут ожидать его визита».

Следует напомнить, что в 2017 году президент Анджей Дуда одобрил поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма. А в марте текущего года в прямом эфире телеканала TVP показали, как демонтируют монумент солдатам Красной армии.

На мероприятии по сносу памятника директор Института национальной памяти Польши Карол Навроцкий заявил: «Нет места для красных звезд в общественном пространстве свободной Европы».

Варшава, Иван Бабурин

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