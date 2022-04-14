На Украине возрастает угроза провокации с химоружием

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в четверг, 14 апреля, заявил, что угроза применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях сохраняется и даже возрастает, – сообщает ТАСС.

Шульгин, в частности, сказал: «Надо исходить из того, что юго-восток Украины – это промышленный район, где есть много химических предприятий, и достаточно организовать какую-либо провокацию, подорвать емкость с хлором или аммиаком, чтобы вызвать техногенную катастрофу.

По словам российского постпреда, риск провокаций с химическими веществами со стороны украинских националистов не только сохраняется, но и увеличивается.

«По мере того как вокруг националистических батальонов сжимается кольцо окружения в Донбассе, им терять уже нечего, они будут идти на любые действии», – заявил Александр Шульгин.

Москва, Иван Бабурин

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