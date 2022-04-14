Российские ВКС уничтожили семь военных объектов ВСУ

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг, 14 апреля, сообщил, что оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил России в течение дня поражены семь военных объектов вооруженных сил Украины.

Российской авиацией были уничтожены: «в районе Приволье – склад ракетно-артиллерийского вооружения, в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородичное – шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад», – сказал Игорь Конашенков.

Также генерал-майор Конашенков сказал на брифинге: «Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта. В том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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