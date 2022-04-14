Минобороны РФ: Украинские боевики заминировали плотину водохранилища и автоэстакаду

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 14 апреля, сообщил, что украинские боевики заминировали плотину водохранилища теплоэлектростанции, в результате подрыва которой могут пострадать 15 тысяч человек.

Михаил Мизинцев на брифинге сказал: «В Светлодарске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (река Лугань). В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек».

«После ухода воды, на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Бахмутском районе», – добавил Мизинцев.

Кроме того начальник НЦУО РФ сообщил, что в крупном узловом пункте Донецкой железной дороги в городе Константиновка Краматорского района «неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время ими планируется разрушить и обвинить Вооруженные Силы России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры. Очередной фейк «о бесчинствах русских» незамедлительно будет растиражирован в «независимых» западных СМИ».

Москва, Иван Бабурин

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