Глава ЦРУ назвал Китай главным вызовом для США

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время выступления в Технологическом институте Джорджии в четверг, 14 апреля, заявил, что Китай является главным геополитическим вызовом для США, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Бернс сказал: «Это более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке».

Кроме того шеф американской разведки заявил о «немедленной угрозе, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины наряду с Китаем в качестве существующих вызовов для будущего Соединенных Штатов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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