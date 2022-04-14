Байден вновь обвинил Путина в растущей в США инфляции

Президент США Джо Байден во время выступления на митинге в Северной Каролине в четверг, 14 апреля вновь возложил на президента России Владимира Путина ответственность за рекордную инфляцию.

Выступая на митинге Байден заявил: «На 70% рост инфляции стал результатом роста цен, вызванного действиями Путина, которые влияют на цены на нефть. Российская спецоперация является причиной роста цен на бензин и продовольствие во всем мире Украина и Россия – крупнейшие мировые производители пшеницы».

Следует напомнить, что президент США не в первый раз возлагает вину на Россию. Так рекордную в США инфляцию он называет «путинской» или «инфляцией Путина».

Вашингтон, Иван Бабурин

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