Макрон и Зеленский дважды за день пообщались по телефону

Телефонный разговор в четверг, 14 апреля, состоялся между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого глава французского государства пообещал продолжить оказание помощи Киеву. Это был второй за день телефонный разговор коллег, – сообщают СМИ.

В своем Twitter Макрон написал: «Президенту Зеленскому, с которым я только что созвонился, я вновь выразил наше намерение поддерживать его, чтобы положить конец конфликту, и выразил нашу солидарность. За 50 дней с начала конфликта Франция поставила Украине военных грузов более чем на €100 млн., и Франция выделит дополнительные средства».

Макрон также сообщил, что французские пожарные и спасатели доставят на Украину 24 машины для пожарных и скорой помощи, а также 50 тонн грузов для спасательной службы.

В свою очередь Владимир Зеленский по итогам разговоров с Макроном тоже оставил сообщение в Twitter: «Провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!»

Киев, Иван Бабурин

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