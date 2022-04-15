«Одна из главных преград для мира»: Зеленского назвали очень опасным для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский представляет опасность для собственного народа. Такое мнение высказал итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси в эфире местного телеканала Rete 4. Он добавил, что Зеленский является одним из главных препятствий для достижения мира на Украине.

«Зеленский кажется мне очень опасным персонажем. Он ведет кампанию, которая на деле выльется в разрушения и жертвы среди его народа. Но его это не особо беспокоит», – сказал Д'Орси (цитата по «Иносми.ру»).

Журналист назвал происходящее на Украине «войной США против Европы». По его мнению, США заинтересованы в разрыве связи между Россией и Евросоюзом, а в перспективе и с Китаем.

«Америке трудно понять, что однополярный мир, который родился после 1989 года и в котором была только одна сверхдержава, одна валюта и один язык, меняется. Сейчас мир фактически многополярен», – констатировал он.

Журналист также высказался о президенте РФ Владимире Путине. Он отметил, что можно говорить о российском лидере что угодно, «но нет сомнений в том, что он помог России вновь обрести место и достоинство после того, как ее вытеснили».

Москва, Наталья Петрова

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