Владелец агентства «Блумберг» призвал бороться с «культурой отмены»

Владелец влиятельного агентства Майкл Блумберг выступил против «культуры отмены» – явления, при котором человек, нация или организация лишаются поддержки и подвергаются осуждению, сообщает «Бизнес ФМ». «Культура отмены касается обеих партий. Давайте объединимся, чтобы с ней бороться» – статья вышла под таким заголовком. Колонка получилась длинной и витиеватой: миллиардер начинает «от Адама» и приводит многочисленные примеры того, как в истории США ужасное сочеталось с благородным. И настаивает: не нужно «отменять» людей только за то, что они небезупречны, – темные страницы есть в истории каждого. О своем отношении к «культуре отмены» рассказывает жительница штата Вирджиния Юлия Сэйбин, которую цитирует «Бизнес ФМ»: «Я думаю, что «культура отмены» существует везде сейчас. Она существовала давно – так давно, как существует человечество. Я бы не сказала, что это угроза. Это явление, которое используется обеими сторонами. Если мы говорим об Америке, о демократах и республиканцах, то тут, как и во всем мире, большая поляризация в медиапространстве. Люди поделены бело-черной линией, и даже выражение каких-то «серых» взглядов, которые даже чуть-чуть отличаются от той или другой стороны, может быть проблемой для человека, который эти взгляды выражает. Причем он может получить на себя негативный поток эмоций с обеих сторон. Со мной друзья делились, что они не хотят выражать свое мнение на работе, потому что они знают, что там политика одна, а они думают по-другому, в частности в случае с пандемией и в исторических вопросах. И они просто молчат. Они говорят [коллегам], что не могут об этом говорить. На самом деле это парализует общество и закрывает каналы для выражения своего мнения».

Блумберг выражается осторожно: в статье не приводится ни один из громких случаев «отмены» актеров или бизнесменов последних лет. Можно предположить, что автор решил не высказываться об «отмененных» современниках, чтобы не попасть под раздачу. В основном миллиардер оперирует сравнениями и аллегориями, в частности напоминает, что во время войны за независимость США многие были рабовладельцами, но это не делает фигуры тех времен менее великими. Россия в колонке не упоминается, хотя в качестве дани времени Блумберг ссылается на «храбрый народ Украины». Чувствуют ли русскоязычные жители США, как на Западе «отменяют» все российское? Делится владелец радио «Лето Майами» Денис Кладчихин: «Я не знаю, это можно назвать «в вакууме» или «в банке», потому что вокруг меня, в моем социуме и в моем мире я ничего этого не вижу. Я только вижу это в интернете. Более того, среди моих знакомых абсолютно нет ни одного, кто бы попадал. А вот по поводу отмены различных мероприятий, они отменяются в добровольном порядке. То есть первая сторона – сторона продюсерских российских центров. Они сами отказываются от этого. Единственный скандальный человек сейчас – это Нурлан Сабуров, российский комик, который гастролирует по США. Это недовольство народа, некие провокации на его концертах с флагами Украины или с девушкой, которая в белом платье с пятнами, напоминающими кровь, выскочила на сцену. Он очень неудачно и некрасиво пошутил. Вот это возбудило некоторое недовольство в русскоязычной среде в Америке, которая настроена негативно к происходящему».

Учитывая программный характер статьи, ее выход может быть связан с уже не столь отдаленными выборами президента США. Срок Джо Байдена истекает в 2024 году, а предвыборные кампании в США начинаются чуть ли не за полтора года до дня голосования. На прошлых демократических праймериз Блумберг вышел из гонки одним из последних, уступив только Элизабет Уоррен, Берни Сандерсу и самому Байдену.

Москва, Елена Васильева

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