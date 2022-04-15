Пекин проведет военные учения у Тайваня

Пекин намерен провести венные учения у Тайваня. Официальные власти поясняют свои действия «ошибочными сигналами» со стороны США по вопросу острова.

Как сообщает ТАСС, учения пройдут при участии авиация и флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК: «15 апреля Восточная зона боевого командования НОАК проведет совместные учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня. В них примут участие эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы».

«Эти действия направлены против неоднократных ошибочных сигналов США по вопросу Тайваня», – говорится в заявлении.

Москва, Елена Васильева

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