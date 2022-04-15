Путин задекларировал свои доходы

Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей, что почти на 200 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах, – сообщается на сайте Кремля.

Сообщается также, что в декларации Владимира Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании – еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля «ГАЗ М21», автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы государства за минувший год опубликованы на сайте Кремля.

В 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей, в 2019 – 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году доход президента РФ составлял 8,648 миллиона рублей.

В 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей. По итогам года выяснилось, что он больше не владеет земельным участком в 1,5 тысячи квадратных метров – президент его продал, что стало причиной увеличения его доходов за тот период. В 2016 и в 2015 годах доход главы государства был приблизительно одинаковым – около 8,9 миллиона рублей ежегодно, а в 2014 году заработок Путина составил 7,654 миллиона рублей.

Москва, Иван Бабурин

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