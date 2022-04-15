Россия высылает почти два десятка сотрудников представительства ЕС

Глава Представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер в пятницу, 15 апреля, был вызван в МИД России, где ему был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля с.г. «persona nоn grata» 19 сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии, – сообщает пресс-служба российского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве России сообщили, что «в качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников Представительства ЕС в России объявлены «persona nоn grata» и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена Маркусу Эдереру».

Москва, Иван Бабурин

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