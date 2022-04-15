Минобороны РФ: Предотвращен ракетный удар по ГЭС в Херсонской области

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 15 апреля, сообщил, что сегодня утром российскими ВС была предотвращена попытка украинской армии ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС, в результате были сбиты две ракеты «Точка-У».

Игорь Конашенков сказал, что «обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение».

«Около 7 часов утра московского времени 15 апреля дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У». Российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П.С.Непорожнего», – сообщил на брифинге Конашенков.

Также представитель минобороны обратил внимание на то, что «данный критически важный объект обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма. Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных Сил».

Москва, Иван Бабурин

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