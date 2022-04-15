Американский профессор права призвал администрацию Байдена отдать Украине замороженные средства России

Профессор конституционного права Гарвардского университета Лоренс Трайб и юрист Джереми Левин опубликовали открытое письмо, в котором призывают администрацию Джо Байдена направить 100 миллиардов долларов с замороженных счетов Центробанка РФ на гуманитарную и военную помощь Украине, – сообщает The New York Times.

В письме, опубликованном в издании, говорится, что использование средств российского Центробанка станет «скорейшим способом помочь Украине без дальнейшего отягощения американских налогоплательщиков».

«Это пошлет мощный сигнал, что США полны решимости заставить даже самые сильные государства мира платить за свои военные преступления», – заявляют американский профессор права и юрист.

Авторы письма также заявляют, что конфискация замороженных активов иностранного центробанка только кажется слишком радикальным шагом.

«В прошлом американские правительства неоднократно направляли замороженные средства иностранных правительств на нужды народов их государств или компенсации пострадавшим от их действий».

В качестве примера они приводят использование блокированных средств в результате американской агрессии против Ирака и санкций против Ирана.

«В 2003 году президент Буш использовал замороженные активы правительства Саддама Хусейна на гуманитарные нужды иракского народа и компенсации жертвам терроризма, а в 2012 году Конгресс разрешил использовать замороженные в рамках санкций иранские активы для выплат компенсаций жертвам иранских терактов», – говорят Трайб и Левин.

Следует отметить то, что американский профессор права говорит, что «Конституция США защищает от посягательств правительства только частную собственность физических лиц, но не собственность государств, и президент США располагает достаточными конституционными полномочиями для таких действий. Поэтому взять средства из замороженных активов, которые, судя по действиям России, не будут разморожены в обозримом будущем, гораздо проще и быстрее, нежели вести судебные тяжбы о конфискации арестованных яхт и дворцов российских олигархов. Для этого будет достаточно соответствующих актов Конгресса».

Также юристы Гарварда в своем письме заверяют, что «ни международное право, ни американские законы не защищают собственность российского государства в ситуации, когда Россия грубейшим образом нарушает все принципы международного права и права человека, а народ Украины нуждается в срочной помощи. И хотя Москва, конечно, будет громко обвинять США в воровстве, этим, по мнению авторов, вполне можно и нужно пренебречь».

«Нужды народа Украины должны весить больше, чем эти обвинения», – заявляют профессор Гарвардского университета Лоренс Трайб и юрист Джереми Левин.

Вашингтон, Иван Бабурин

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