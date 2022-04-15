Минобороны РФ: Российские войска поразили 217 военных объектов и сбили беспилотник

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 15 апреля, сообщил, что российские вооруженные силы поразили 217 военных объектов Украины.

На брифинге Конашенков сказал: «Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217 военным объектам Украины в том числе 15-ти пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201-му опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника».

Также официальный представитель минобороны РФ сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс».

Кроме того, по словам представителя минобороны, «оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожено 6 украинских военных объектов. Среди них: артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники».

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 10 объектов противника. Среди них в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск уничтожены три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск. В населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка – два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения. В районах населенных пунктов Парутино и Николаев – склады ракетно-артиллерийского вооружения. В Ясеновое и Срибное пункты дислокации националистических формирований», – рассказал генерал-майор Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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