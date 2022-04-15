Минобороны РФ: Киев готовит провокацию, как в Краматорске

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 15 апреля, сообщил, что Украина планирует очередную провокацию с нанесением удара «Точкой-У» по скоплению беженцев на вокзале.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая».

«Ракету запустят со стороны Старомихайловки, чтобы имитировать удар, якобы со стороны подконтрольной российским войскам и силам ДНР, территории», – сообщил Михаил Мизинцев и напомнил, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только украинскими военными.

Начальник НЦУО РФ также заявил: «Заблаговременно предупреждаем страны так называемого «цивилизованного Запада» во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима».

Москва, Иван Бабурин

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