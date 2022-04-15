Украинские католики выступили против жеста примирения между Россией и Украиной в Ватикане в Страстную Пятницу

Вечерняя процессия в Страстную пятницу во главе с Папой, в которой русская и украинская женщины будут вместе нести крест, вызвала протест со стороны украинцев, – пишет Politico.

Как сообщает издание, в ходе процессии ожидается, что две женщины, украинская медсестра Ирина и русская студентка-медсестра Альбина, которые являются подругами, молча пожмут друг другу руки, держа крест.

Греко-католический архиепископ Киева Святослав Шевчук назвал идею «неуместной и двусмысленной, не учитывающей контекст российской военной агрессии против Украины».

В своем заявлении Шевчук назвал этот жест «оскорбительным, особенно в ожидании второго, более кровавого нападения российских войск на наши города и села».

Киевский архиепископ также заявил, что многочисленные украинские католики просили его «передать Святому Престолу свое возмущение и неприятие этой акции». Для них примирение «будет возможно только тогда, когда закончится война и виновные в преступлениях против человечности предстанут перед правосудием».

Епископ Киевский латинского обряда монсеньор Виталий Кривицкий заявил итальянскому агентству религиозных новостей Sir, что он «разделяет боль своих соотечественников и сделает все возможное, чтобы разъяснить неадекватность этого литургического жеста в контексте этой войны и ее возможного запланированного обострения».

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш выразил протест по поводу участия женщин в ежегодном Крестном шествии, призванном напомнить о распятии Христа.

Апостольский нунций в Украине, аналог посла в Ватикане, монсеньор Висвальдас Кулбокас, заявил , что передал протесты украинцев Святому Престолу. Свое решение он объяснил тем, что «под крестом мы все дети божьи, агрессоры и нападавшие, в данном случае Россия и Украина».

«Церкви и религиозные организации в Украине хотят работать над примирением, однако знают, что смогут говорить об этом только тогда, когда прекратится агрессия», – заявил Кулбокас.

Politico отмечает, что Папа Франциск давно стремится улучшить отношения с Патриархом Московским Кириллом, лидером Русской православной церкви, ключевым сторонником президента Владимира Путина, который санкционировал войну. Хотя Франциск осудил само вторжение как «кощунственное», он избегал прямой критики Путина по имени, вместо этого называя его «властелином».

Ватикан, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»