Украинские боевики пытают более 800 человек, заподозренных в лояльности к России

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 15 апреля, заявил, что в городе Лиман Краматорского района украинские боевики задержали и пытают более 800 человек, которых подозревают в лояльности к России.

Михаил Мизинцев сообщил на брифинге: «В городе Лиман Краматорского района украинские националисты, задержали и пытают 837 человек, обвиняя их в пророссийских взглядах».

«С 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов провели в городе поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов или признаков содействия формированиям ДНР. Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками», -сказал начальник НЦУО РФ Мизинцев и добавил, что во время своих рейдов «боевики забирали у людей ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны».

Москва, Иван Бабурин

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