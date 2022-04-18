The Guardian: США собираются вернуть в Великобританию свое ядерное оружие

США вновь собираются разместить в Великобритании свое ядерное оружие. В запросе администрации Байдена на оборонный бюджет на 2023 год Великобритания была добавлена в список стран, где Вашингтон инвестирует в инфраструктуру в местах хранения «специального оружия», – сообщает издание The Guardian.

The Guardian, со ссылкой на документы оборонного бюджета США на 2023 год, пишет, что в бюджетном запросе на 2023 год говорится, что НАТО «завершает 13-летнюю программу инвестиций в инфраструктуру на сумму 384 млн. долларов на складах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Великобритании и Турции для модернизации мер безопасности, систем связи и объектов».

«Первым об этой статье бюджета сообщил директор проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. По его словам, британский объект, который модернизируют под американское оружие, – это авиабаза США Лейкенхит в 100 км к северо-востоку от Лондона», – сообщает The Guardian.

Как пишут британские журналисты, в 2008 году США вывели свои боеприпасы B61 из Лейкенхита, что ознаменовало конец более чем полувекового пребывания американского ядерного арсенала в Великобритании. На момент вывода гравитационные бомбы считались устаревшими, а также возлагались большие надежды на разоружение ядерных держав. Однако, в рамках плана наращивания вооружений в США водородная бомба B61 получила новую жизнь и новую систему наведения, превратившись в вариант B61-12, который должен быть запущен в серийное производство в мае.

В 1990-х годах на базе Лейкенхит было 33 подземных хранилища, в которых хранилось 110 бомб B61. С момента их вывода хранилища были законсервированы. Кристенсен считает, что хранилища модернизируют, чтобы при необходимости там можно было хранить новые бомбы B61-12.

Британские журналисты пишут также, что в минобороны Великобритании прокомментировать модернизацию, о которой идет речь в бюджете США, не стали. Однако, как пишет The Guardian, один британский чиновник сказал: «Мы ничего не будем сообщать по этому поводу, поскольку это касается хранения ядерного оружия».

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл заявил, что модернизация британских складов знаменует «первый признак того, что США и НАТО готовятся к затяжному и, возможно, усиленному противостоянию с путинской Россией».

«Администрация должна внести некоторую ясность в отношении военной необходимости и целей возможного возвращения ядерного оружия в Великобританию», – заявил Кимбалл.

Лондон, Иван Бабурин

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