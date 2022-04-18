Минобороны РФ: ВКС уничтожили логистический центр и крупный склад иностранных боеприпасов и вооружений ВСУ подо Львовом

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 18 апреля, заявил, что сегодня утром высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран.

«Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов», – сообщил Игорь Конашенков.

Также представитель российского минобороны сказал на брифинге: «В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман».

«Всего за 18 апреля оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84 военным объектам Украины», – сказал Конашенков.

Также генерал-майор Конашенков сказал, что в Днепропетровске был уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У», а в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны.

«В районе населенного пункта Червоная Поляна были поражены два склада боеприпасов и хранилище топлива, а также 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту. Поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское», – сообщил Игорь Конашенков.

Также в понедельник, 18 апреля, в результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и 9 единиц военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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