ООН: Киев выразил готовность создать гуманитарную группу для координации с Россией

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на брифинге в понедельник, 18 апреля, заявил, что Украина согласился с предложением ООН по созданию гуманитарной контактной группы для координации с Россией по вопросам создания гумкоридоров и прекращения огня, – сообщают СМИ.

В частности Гриффитс заявил: «ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров. Украина согласилась с нашими предложениями, мы ждем аналогичного ответа от Российской Федерации».





Нью-Йорк, Иван Бабурин

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