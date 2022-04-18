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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 18 апреля 2022, 22:01 мск

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ООН: Киев выразил готовность создать гуманитарную группу для координации с Россией

Фото: Здание ООН в Нью-Йорке (www.un.org)

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на брифинге в понедельник, 18 апреля, заявил, что Украина согласился с предложением ООН по созданию гуманитарной контактной группы для координации с Россией по вопросам создания гумкоридоров и прекращения огня, – сообщают СМИ.

В частности Гриффитс заявил: «ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров. Украина согласилась с нашими предложениями, мы ждем аналогичного ответа от Российской Федерации».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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