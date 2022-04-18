Сирия направила в ООН письмо о военных преступлениях США

МИД Сирии в понедельник, 18 апреля, выступило с заявлением, в котором говорится, что генсеку ООН Антониу Гутеррешу и в Совет безопасности ООН направлено письмо о военных преступлениях международной коалиции, возглавляемой США, – сообщает агентство САНА.

Как сообщило агентство, «в официальном письме, направленном генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности, о военных преступлениях, которое совершила так называемая международная коалиция в городе Ракка в 2017 году».

Сирийское внешнеполитическое ведомство прояснило, что «американская военная операция, которую силы незаконной международной коалиции проводили в Ракке в период с июня по октябрь 2017 года, привела к почти полному уничтожению города и тысяч его мирных жителей».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»