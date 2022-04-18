Следующей целью санкций США станет ВПК России

Замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ в понедельник, 18 апреля, заявил, что российский военно-промышленный комплекс станет «следующей целью» американских санкций, – сообщает РИА Новости.

В частности, Адейемо сказал: «Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса России и цепочку поставок».

Вашингтон, Иван Бабурин

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