США угрожает Китаю «последствиями» в случае военных поставок России

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 18 апреля, заявил, что Китай столкнется с серьезными последствиями со стороны США и их союзников, если предоставит России вооружения – сообщает ТАСС.

В частности, пресс-секретарь американского госдепа сказал: «Мы продолжим отслеживать уровень поддержки Китая России. Если Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции, то наступят серьезные последствия не только с нашей стороны, но также со стороны наших союзников и партнеров».

Вашингтон, Иван Бабурин

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