Пентагон начинает военное обучение украинцев

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в понедельник, 18 апреля, на брифинге заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время начнут обучение украинских военнослужащих применению американских гаубиц. Кроме того запланированы тренировки для овладения «других видов» вооружения, – сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь минобороны США, в частности, сказал: «Мы считаем, что сможем начать процесс обучения Вооруженных сил Украины на гаубицах, которые вскоре отправятся туда. Мы, естественно, рассматриваем также варианты обучения и для других систем. Эти тренировки будут происходить за пределами Украины. Обучение украинских солдат американские военные инструкторы начнут, видимо, через несколько дней».

Следует напомнить, что на прошлой неделе артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами вошли в очередной военный пакет, утвержденный властями США.

Ранее США на своей территории обучали украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade.

Вашингтон, Иван Бабурин

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