Запад поставляет на Украину старое оружие с целью обновить свои запасы

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 18 апреля, заявил, что страны Запада готовы поставлять на Украину устаревшее оружие, чтобы оснастить свои вооруженные силы более современными системами, – сообщают СМИ.

В эфире программы «Соловьев Live» Полянский сказал: «Сейчас Запад фактически раскрыл лицо – западные страны готовы воевать до последнего украинца, готовы поставлять на Украину свое устаревшее вооружение с тем, чтобы перевооружить свои страны на более современное оружие. Американские корпорации получают на этом огромный доход и очень довольны этой ситуацией».

«Мы хотим видеть нашего доброго соседа, в добром здравии, готовы развивать с ним отношения и хотим, чтобы этот наш сосед перестал использоваться нашими западными партнерами в качестве инструмента против России, в качестве какой-то пешки», – заявил зампостпреда РФ при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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