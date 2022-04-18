Макрон: Франции российский газ не нужен

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник 18 апреля, заявил, что его стране не нужен газ из России, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Макрон в эфире телеканала «Франс 5» сказал: «Европа зависит от российского газа, но Франция в нем не нуждается. Париж работает над тем, чтобы закупать энергоносители у иных государств».

Также французский лидер сообщил, что его страна выступает за введение санкций и против других ископаемых энергоресурсов из РФ.

Кроме того Макрон заявил, что во вторник он обсудит с европейскими лидерами и президентом США Джо Байденом санкции против России.

По словам президента Франции, необходимо «сделать все», чтобы заставить Россию остановить военную операцию на Украине, в том числе ввести эмбарго и на российскую нефть.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»