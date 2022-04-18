Псаки: США готовят новые санкции против России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник, 18 апреля, заявила, что Соединенные Штаты работают над новыми санкциями в отношении России и в ближайшее время планируют сообщить о подробностях, – сообщают СМИ.

Пресс-секретарь администрации США, отвечая на вопрос, собираются ли власти США вводить новые санкции в отношении России на этой неделе, сказала: «Мы продолжаем рассматривать вопрос о дополнительных санкциях. О ходе этой работы следует ожидать в ближайшие дни».

Отметим, что ранее в понедельник заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон планирует санкционное давление на российский ВПК, нарушение его цепочек поставок.

Следует отметить, что Псаки на брифинге в очередной раз заявил, что США не планируют отправлять американских солдат на Украину.

«Президент США Джо Байден по-прежнему не рассматривает возможность отправки американских военных на Украину. У президента нет планов по отправке войск на войну с Россией. Такая война противоречит нашим интересам в сфере национальной безопасности и интересам наших сограждан», заявила представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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