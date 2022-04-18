Генерал США заверил главкома ВСУ Залужного в твердой поддержке

Телефонный разговор в понедельник, 18 апреля, состоялся между председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, в ходе которого они обсудили специальную военную операцию РФ на Украине, – сообщает ТАСС.
В обнародованном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера говорится: «Военные руководители продолжили обмен мнениями и оценками продолжающегося вторжения России на Украину. Председатель вновь заверил в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».
Следует отметить, что в распространенном заявлении генерала Милли Украина названа ключевым партнером НАТО.
«Украина является ключевым партнером для НАТО и прочно привержена национальному суверенитету и демократическим принципам», – говорится в тексте заявления председателем Комитета начальников штабов ВС США .
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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