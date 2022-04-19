Псаки: у Байдена по-прежнему нет планов отправки войск на Украину

Президент США Джо Байден по-прежнему не намерен отправлять американских военных на Украину. Об этом заявил представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
Ранее американский сенатор Кристофер Кунс призвал власти США к отправке американских войск на Украину. По его мнению, «настал критический момент», и если не принять это решение, Украина превратиться во «вторую Сирию».
«У президента и его администрации по-прежнему нет планов отправки войск (на Украину. – прим. ред.)», – сказала Псаки.
По ее словам, Байден считает, что это «противоречит нашим интересам в сфере национальной безопасности и интересам наших сограждан».
Надо отметить, что в американской администрации неоднократно заявляли, что не будут отправлять военных на Украину.
Вашингтон, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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