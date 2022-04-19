Депутаты-коммунисты предложили заменить государственный триколор на красное знамя

Группа депутатов-коммунистов во вторник, 19 апреля, внесла в Госдуму законопроект об изменении государственного флага России. Представители КПРФ предлагают вернуть вместо триколора флаг с советской символикой, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном в думской электронной базе говорится, что КПРФ предлагает заменить российский триколор на флаг СССР, чтобы закрепить за Россией принцип правопреемственности Союза на своей территории.

В статье 1 законопроекта предлагается следующее: «Государственный флаг Российской Федерации представляет собой красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине – 1:2».

В пояснительной записке коммунисты называют красный флаг историческим, а бело-сине-красный триколор – «подарком» от голландцев» и «символом русских коллаборационистов».

«Принятие данного федерального конституционного закона позволит устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках – защитников Отечества. России вернется символ славных побед и великой мировой державы», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Иван Бабурин

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