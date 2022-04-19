Генсек ООН призвал установить на Украине «пасхальное перемирие»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, 19 апреля, призвал установитьна Украине четырехдневное «пасхальное перемирие», начиная с 21 апреля.

Гутерреш на брифинге журналистам сказал: «Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, 24 апреля, чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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