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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 19 апреля 2022, 19:06 мск

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Генсек ООН призвал установить на Украине «пасхальное перемирие»

Фото: официальный сайт ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, 19 апреля, призвал установитьна Украине четырехдневное «пасхальное перемирие», начиная с 21 апреля.

Гутерреш на брифинге журналистам сказал: «Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, 24 апреля, чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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