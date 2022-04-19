Канцлер ФРГ заявил, что нельзя допустить победы России на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, лидерами стран «Большой семерки» и ЕС во вторник, 19 апреля, заявил, что страны Запада продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта и что нельзя допустить победы России на Украине, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что германский канцлер сказал следующее: «Навязанный мир, каким его видит Путин, неприемлем. Нельзя допустить победы России на Украине».

Кроме того, Шольц заявил: «Мы все едины в масштабной поддержке Украины, но – никакого участия НАТО в войне».

«ФРГ и Украина изучают список оружия, которое может быть поставлено, после одобрения поставки будут «немедленно оплачены» Берлином», – сказал Олаф Шольц, но признался при этом, что «возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки будет обеспечивать ВПК Германии».

«Мы достигли предела в том, что можем поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил Германии», – констатировал глава ФРГ.

Берлин, Иван Бабурин

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