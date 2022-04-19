Минобороны РФ: Российская авиация поразила более 30 военных объектов Украины

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 19 апреля сообщил, что в течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 31 военный объект Украины.

Генерал-майор Конашенков на брифинге сказал: «Российскими ВКС в районе населенных пунктов Раздольное и Новогродовка уничтожены два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволье».

«Кроме того, – сообщил Конашенков, российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата».

Также сообщается, что ракетными войсками в течение дня поражены «два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники».

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», – сообщил на брифинге официальный представитель минобороны России.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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