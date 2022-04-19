Президент России и премьер-министр Армении выступили за усиление борьбы с неонацизмом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров во вторник, 19 апреля, выступили с совместным заявлением, в котором, в том числе договорились усилить борьбу с проявлениями неонацизма, дискриминации по национальному, языковому признакам – сообщается на сайте Кремля.

В совместном заявлении лидеров двух стран, в частности, говорится: «Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении».

Также Путин и Пашинян заявили, что Россия и Армения намерены бороться с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории.

«Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении», – говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Москва, Иван Бабурин

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