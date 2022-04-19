CNN: США не знают, в чьи руки попадает оружие, отправленное на Украину

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в минобороны США во вторник, 19 апреля, сообщил, что у Соединенных Штатов «есть мало способов отследить, куда именно попадает отправленное на Украину вооружение».

«Риск заключается в том, что в долгосрочной перспективе часть отправленного Киеву вооружения может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собирались вооружать», – сообщает CNN, ссылаясь на свой источник в Пентагоне.

При этом, высокопоставленный представитель Пентагона во вторник, 19 апреля, на брифинге заявил, что семь самолетов с военной помощью Украине отправятся в ближайшее время.

«В следующие 24 часа мы ожидаем более половины от дюжины, вероятно, близко к семи рейсам из США в регион», – сказал представитель минобороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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