В Крыму лишат госнаград экс-президентов Украины и еще шесть человек

Госсовет Крыма завтра, 20 апреля, проголосует по лишению госнаград восьми человек, в том числе экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму, боксера Александра Усика, банкира Бориса Филькенштейна и других, – сообщается на сайте парламента

Как сообщает РИА Новости, ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.

В тексте проекта постановления говорится: «Государственный Совет республики Крым постановляет лишить наград Автономной Республики Крым: лишить наград Автономной Республики Крым, знака отличия Автономной Республики Крым:

1) Балана Николая Ивановича – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

2) Бордюг Инну Леонидовну (Злату Огневич) – почетного звания «Заслуженный артист Автономной Республики Крым»;

3) Воронченко Игоря Александровича – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

4) Кравчука Леонида Макаровича – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

5) Куницына Сергея Владимировича – почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

6) Кучму Леонида Даниловича – звания «Почетный Крымчанин»;

7) Усика Александра Александровича – почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

8) Финкельштейна Бориса Григорьевича – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу», почетного звания «Заслуженный экономист Автономной Республики Крым».

Симферополь, Иван Бабурин

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