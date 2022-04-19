В Крыму лишат госнаград экс-президентов Украины и еще шесть человек

Госсовет Крыма завтра, 20 апреля, проголосует по лишению госнаград восьми человек, в том числе экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму, боксера Александра Усика, банкира Бориса Филькенштейна и других, – сообщается на сайте парламента
Как сообщает РИА Новости, ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.
В тексте проекта постановления говорится: «Государственный Совет республики Крым постановляет лишить наград Автономной Республики Крым: лишить наград Автономной Республики Крым, знака отличия Автономной Республики Крым:
1) Балана Николая Ивановича – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;
2) Бордюг Инну Леонидовну (Злату Огневич) – почетного звания «Заслуженный артист Автономной Республики Крым»;
3) Воронченко Игоря Александровича – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;
4) Кравчука Леонида Макаровича – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;
5) Куницына Сергея Владимировича – почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;
6) Кучму Леонида Даниловича – звания «Почетный Крымчанин»;
7) Усика Александра Александровича – почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;
8) Финкельштейна Бориса Григорьевича – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу», почетного звания «Заслуженный экономист Автономной Республики Крым».
Симферополь, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube